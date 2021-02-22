اليوم السابع
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الشهر العقارى يصدر تعليمات جديدة بشأن تسجيل العقارات والمستندات المطلوبة

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:19 م
الشهر العقارى يصدر تعليمات جديدة بشأن تسجيل العقارات والمستندات المطلوبة تسجيل العقارات بالشهر العقاري-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة الدكتور جمال ياقوت، اليوم الإثنين، المنشور رقم 6 لسنة 2021 بشأن تطبيق نص المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى، ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.

 

منشور الشهر العقارى 1
منشور الشهر العقارى 1

 

منشور الشهر العقارى 2
منشور الشهر العقارى 2

 

ونص المنشور على أن تقدم طلبات تسجيل العقار من ذوي الشأن إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة المستندات والبيانات التالية:

1-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.

2-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.

3-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.

4-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.

5-بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.

6-شهادة تصرفات عقارية.

7-شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.

8-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.

9-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.

منشور الشهر العقارى 3
منشور الشهر العقارى 3

 

منشور الشهر العقارى 4
منشور الشهر العقارى 4

 

منشور الشهر العقارى 5
منشور الشهر العقارى 5

 

منشور الشهر العقارى 6
منشور الشهر العقارى 6

 

 


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