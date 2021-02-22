اليوم السابع
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السيطرة على حريق هائل بمصنع مناديل ورقية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:01 ص
السيطرة على حريق هائل بمصنع مناديل ورقية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع ibi  لصناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع ibi  لصناعة المناديل الورقية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمحافظة المنوفية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، وجارى عملية التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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