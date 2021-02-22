اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب فى قاطرة قصب بقنا

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:36 م
السيطرة على حريق نشب فى قاطرة قصب بقنا صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدينة بمساعدة الأهالى، من السيطرة على حريق نشب في قاطرة قصب بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في قاطرة قصب بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والسيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي القاطرات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة، والنقيب جمال الشافعي، إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بعد محاولات الأهالي لإخماده، دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 

 

 

 

 


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