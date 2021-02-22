السودان: إعلان إثيوبيا إعادة ملء سد النهضة فى يوليو يهدد مشروعات الرى لدينا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الري السوداني، إن إعلان إثيوبيا إعادة ملء سد النهضة في يوليو تهديد لكل مشاريع الري لدينا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الري السوداني، أن 20 مليون مواطن مهددون بملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة.

وتابعت وزارة ري السودان: نريد تعزيز مفاوضات سد النهضة بوساطة أمريكية وأوروبية وأممية.

وفى وقت سابق قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن سد النهضة يمكن أن يكون مصدر تعاون بدل التنافس والنزاع، محذرا من أن الملء الثانى الأحادى لسد النهضة يهدد الحياة على طول النيل الأزرق، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، قال ، إن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، وأن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولى ونحن متفقون على المضى قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية.