السكة الحديد: استلام أولى دفعات القطارات الإسبانية الجديدة خلال العام الجارى

كتب رضا حبيشى

أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد أنه لا يوجد تعديلات فى المواصفة الخاصة بالقطارات المتعاقد على شرائها مع شركة تالجو الإسبانية، وأنه سيتم توريد أول قطار خلال العام الجارى طبقًا لخطة وبرنامج التوريد المقررة.

وأضاف المصدر أن رئيس هيئة السكة الحديد يضغط لتعويض فترة توقف المصنع فى إسبانيا بسبب كورونا مع التزام الشركة بالجدول الزمنى لتوريد القطارات المتعاقد عليها وعددها 6 قطارات.

وأوضح المصدر أن التعديل اللى تم على التصميم أثناء معاينة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للعربة النموذج لن يؤثر على البرنامج أو معدل التوريد مطلقا، كما أن التعديلات في التصميمات أمر طبيعي في كافة المشروعات ولا يؤدي للتاخير لإنها ليست تعديلات فنية أو تعديلات جوهرية، كما أن هذه تعتبر مرحلة من مراحل المشروع (مراجعة التصميمات مرحليا).

و أشار المصدر أن القطار الأول الذى سيصل خلال العام الجارى سيتم تجربته على الخط بمصر لمدة 6 أشهر وليس 3 فقط.