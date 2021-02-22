السعودية تقرر استمرار التعليم عن بُعد لنهاية العام الدراسى الثانى

كتب سمير حسنى

أعلن حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي، بحسب التليفزيون السعودي.

كانت الوزارة أصدرت بيانا قالت فيه: "حرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وتأكيداً على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وبعد دراسة واقع التعليم عن بُعد خلال الفترة السابقة، وتشكيل لجنتين في التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يُعد نجاحاً للتعليم فى المملكة".