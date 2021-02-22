الزراعة: خرائط لأماكن ثلاجات تخزين تقاوى البطاطس المحلية.. اقرا التفاصيل

كتب ــ عز النوبى

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين تقاوي البطاطس الكسر المحلى والكميات المخزنة بكل ثلاجة، كذلك تم تحميل مساحة ( 2 مليون ) كيلو متر مربع بصور أقمار صناعية لمساحة (608 آلاف) فدان لجميع المناطق الخالية، فضلا عن ميكنة دورة العمل بالكامل لمهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت المقوي وأماكن العمل بالحقول.

وأضافت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعتماد مساحة 51 ألف فدان بطاطس من الزراعات الشتوية، الموسم الحالي، كذلك مساحة (8 آلاف) فدان عروة صيفية حتى الآن، لافتة الى أنه تم ايضا تأسيس 23 الف فدان للموسم الجديد، ليصبح اجمالى مساحات المناطق الخالية حتى الآن حوالي 608 آلاف فدان.

وتابعت نجلاء بلابل، أن المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال مكافحة مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس، وأن المشروع يقوم بدور في مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت تجديد الاعتماد لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك للعام الثاني على التوالي وحصوله على شهادة الجودة والاعتماد الدولي "ايزو"، وأن ذلك الاعتماد يؤكد اهمية الدور الذي تقوم به المعامل في مجال سلامة "البطاطس" سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وذلك نتيجة الدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمشروع، فضلا عن الجهود التي يبذلها العاملون بالمشروع.

جدير بالذكر، أن البطاطس المصرية تتمتع بجودة عالية وتغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.