الرى تشن حملة لإزالة "ردم" فى نهر النيل بمحافظة الأقصر

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة العامه لحماية نيل أسوان بإسنا حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة للحفاظ على نهر النيل وجسوره والتصدى للمخالفات وسرعة إزالتها.



وأوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل ، أنه تمت إزالة مخالفتين "ردم" فى المهد بناحية جزيرة راجح _اسنا _ الأقصر بالكيلو (155.00) بالبر الأيسر بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.



يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.