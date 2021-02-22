الرئيس السيسى يهنئ نظيره الصينى بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم ، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصيني ، بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مؤكداً على قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدار الأعوام الماضية في إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلاً عن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية.