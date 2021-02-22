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الداخلية تضبط 24 طربة حشيش فى مداهمات أمنية بسوهاج

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:24 ص
الداخلية تضبط 24 طربة حشيش فى مداهمات أمنية بسوهاج مكافحة المخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

 

 

 

 


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