الداخلية تضبط شحنتين مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط 147 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش على عملائهم مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية – أبو صوير) وقسم شرطة ثان الإسماعيلية أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وباستهدافهم تم ضبط ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وضبط ( عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير .

ونجحت الجهود في ضبط ( عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (عاطل) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ،ووبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,030,000 واحد مليون وثلاثون ألف جنيه تقريباً) .

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة مطروح وبحوزته (عدد 25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,000,000 إثنان مليون جنيه تقريباً).