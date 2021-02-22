الداخلية العراقية تعلن مقتل 7 إرهابيين من تنظيم داعش فى كركوك

وأوضحت أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من عصابات داعش، والعثور على أحزمة ناسفة ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة.

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي خلال كمين محكم في مدينة نينوى بالموصل .

وذكرت الوزارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ألقت القبض على إرهابي في صفوف داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند" ، موضحة أن "العملية تمت بشكل مفاجيء في الجانب الايمن لمدينة الموصل" .

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إرهابيين اثنين تابعان لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان،إن "قوات الفرقة الآلية تمكنت من اعتقال اثنين من أخطر الإرهابيين المطلوبين للقضاء في عملية نوعية رصدت تحركاتهما ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك".

