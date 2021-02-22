الحماية المدنية تواصل عملية التبريد لحريق مصنع المناديل بمدينة السادات

المنوفية - محمد فتحى

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية ، على أن قوات الحماية المدنية تواصل عملية التبريد لحريق مصنع ibi لصناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع ibi لصناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع ibi لصناعة المناديل الورقية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمحافظة المنوفية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، وجارى عملية التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مصنع للمناديل الورقية بالسادات



قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع للمناديل الورقية بالسادات



حريق مصنع للمناديل الورقية بالسادات



قوات الحماية المدنية أثناء اطفائها للحريق