الحكومة تعلن تلقى 2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتقنية الفيديوكونفرانس.

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لملف التصالح بالمحافظات، وجملة الطلبات المقدمة حتى الآن والتي بلغت نحو 2.7 مليون طلب، ووصلت جملة المتحصلات إلى 17 مليارًا و120 مليون جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل فى إجراءات التصالح وإسراع وتيرة البت فى الطلبات المقدمة.

ويتم إعداد دورات وورش عمل تدريبية على تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن، وتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة، وتم تلقى الاستفسارات من المحافظين، ويتم حاليًا إعداد كتيب يتضمن ردودًا على كافة الاستفسارات.

كما اطلع رئيس الوزراء أيضًا على مهام وأدوار الجهات المختلفة، سواء المحافظات، أو الوزارات أو نقابة المهندسين، كما أن هدف الاشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مع حوكمة الإجراءات بصورة عامة.