اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 06:22 م
خالد صلاح
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الحكومة الكويتية: إغلاق المنافذ البرية والبحرية واستثناء الشحن

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:21 م
الحكومة الكويتية: إغلاق المنافذ البرية والبحرية واستثناء الشحن علم الكويت
رويترز

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قالت الحكومة الكويتية على تويتر، إنه تقرر إغلاق المنافذ البرية والبحرية واستثناء الشحن


الحكومة الكويتية

إغلاق المنافذ البرية والبحرية في الكويت

الكويت

اخبار الكويت

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