الحكومة الكويتية: إغلاق المنافذ البرية والبحرية واستثناء الشحن

قالت الحكومة الكويتية على تويتر، إنه تقرر إغلاق المنافذ البرية والبحرية واستثناء الشحن
الحكومة الكويتية: إغلاق المنافذ البرية والبحرية واستثناء الشحنالإثنين، 22 فبراير 2021 06:21 م
علم الكويت
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