اليوم السابع
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الجزائر تسجل 177 حالة إصابة بالكورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:53 م
الجزائر تسجل 177 حالة إصابة بالكورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد لقاح كورونا
(أ ش أ)

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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 177 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و94 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2964 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفا و225 حالة، بعد شفاء 149 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 18 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

 


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