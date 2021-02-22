وذكرت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإليكتروني اليوم الاثنين، أن جونسون سيوجه بإعادة فتح جميع المدارس في 8 مارس كما سيتعهد بالسماح لعائلتين أو مجموعة مكونة من ستة أصدقاء بالتجمع في الهواء الطلق بعد ثلاثة أسابيع.



وبحسب الصحيفة.. سيضع رئيس الوزراء خطة مكونة من 4 مراحل لتخفيف القيود التي تمس أركان الحياة اليومية تقريبًا في البلاد، مع وجود فترة زمنية من عدة أسابيع بين كل مرحلة من مراحل إعادة الفتح.



وتشمل الخطة تخفيف القواعد اعتبارا من 8 مارس للسماح للأصدقاء بالالتقاء لتناول القهوة في الهواء الطلق.واستئناف ممارسة الرياضة المدرسية والأنشطة بالخارج عند إعادة فتح المدارس. كما سيتم استئناف الألعاب الرياضية مثل التنس وكرة السلة اعتبارًا من 29 مارس.



ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء بيانات جديدة مشجعة تظهر على ما يبدو أن اللقاحات لها تأثير على الحد من انتقال العدوى، وهي عامل رئيسي لجدول زمني أكثر تفاؤلاً لإعادة فتح الاقتصاد.



كما سيتم وضع الخطة مقابل 4 اختبارات رئيسية يجب اجتيازها قبل بدء رفع القيود الجديدة، بما في ذلك معدلات الإصابة والتي يقول العلماء إنها لا تزال مرتفعة بشكل مقلق.