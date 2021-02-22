التعليم توضح الطلاب المستهدفين من الامتحان التكميلى.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب الذى يؤدى الامتحان التكميلى ، هم الطلاب الذين لم يؤدوا امتحان الدور الأول أو أدوا اختبار الدور الأول ولم يحققوا نسبة نجاح في المادة تصل إلى 25% أو 50% في المجموع الكلى الأساسى للامتحان، موضحة أن الامتحان المجمع غير مقلق وسيكون سهل وعلى الأسر دعم أبنائهم لخوض التجربة التي ستكون سهلة ومريحة لجميع الطلاب.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدولة قدمت كل الحلول المناسبة لتقييم الطلاب، مضيفًا: "ولم يكن أمام الوزارة الا حلول محددة أولها منعملش تقييم دون امتحان وده رافضينه وعشان أنجح لازم أكون أستحق ولا نقبل نقيم طلاب بدون امتحانات ومنقدرش نعمل تقييم من البيت لأن الطلاب بتنقل من بعض"، متابعًا: "هناك فصال فى المطالب والتعليم مش كده لأنه مش سوبر ماركت والحل المتاح حاليا أقيمه ومش أنزل الطالب كتير وبقول أننا هنحمى الطالب ساعتين وهنقلل عدد الأسئلة وعدد التواجد فى المدرسة، ولو فكرنا فى حلول تانية مش هنلاقى".

واستطرد وزير التربية والتعليم: "لو نظرنا لسنوات النقل كل الطلبة بتنجح ولا يوجد للقلق كما أن كورونا وضع مريح لينا كما تقول وزارة الصحة ولو معملناش التقييم ده السنة هتضيع، وكل هدفنا تعليم الطلاب والامتحان ستكون سهلة وأسهل مما تخيلنا"

وعبر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تعجبه الشديد من الجدل المثار من بعض أولياء أمور طلاب صفوف النقل، المتخوفين من فكرة الامتحان قائلًا: "يعنى إحنا قدرنا ظروف كورونا وبدل ما نعمل 5 امتحانات عملنا امتحان واحد فى يوم واحد، يبقى المفروض الناس يبقوا سعداء مش العكس، ولو المصريين عندهم استعداد ينزلوا ولادهم يمتحنوا كل مادة لوحدها ومش مضايقين من كورونا وعندهم استعداد ينزلوا 10 أيام بدل يوم ويمتحنوا كل مادة لوحدها يقولوا لنا".