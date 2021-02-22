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التعاون الخليجى يدعو لضغط دولى على الحوثيين لوقف اعتداءات مأرب

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:21 م
التعاون الخليجى يدعو لضغط دولى على الحوثيين لوقف اعتداءات مأرب اليمن
كتب أحمد عرفة

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دعا مجلس التعاون الخليجى، لضغط دولى على الحوثيين لوقف اعتداءات مأرب، والسماح بفحص خزان صافر اليمنى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت دول العالم خلال اجتماع مجلس الأمن، دعمها للشعب اليمنى، مؤكدة ضرورة الوصول لحل سياسى للأزمة اليمنية، حيث أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، محاولات مليشيات الحوثيين استهداف السعودية وتحديدا مطار أبها.

ورحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، خلال كلمته بمجلس الأمن، بثته قناة العربية الحدث،  بجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث للتوصل إلى تسوية حول اليمن، وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوساطة الأممية ستمكننا من حل أزمة الناقلة صافر فى اليمن.

 

 


اليمن

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التعاون الخليجى

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