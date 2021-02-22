البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2402 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14197 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3443 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الأهرام للطباعة والتغليف، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك الكويت الوطني-مصر، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 45.9 ألف سهم، 153.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، 859.8 ألف سهم، 338.8 ألف سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلن بنك قناة السويس، تحقيق صافي أرباح بلغ 601.66 مليون جنيه عام 2020، مقابل أرباح بلغت 542.2 مليون جنيه في العام السابق له، بنسبة نمو 11%، وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.55 مليار جنيه مقارنة بصافي دخل بلغ 1.24 مليار جنيه في 2019.

فيما تحولت شركة النصر للأعمال المدنية، للخسائر وبلغت 27.02 مليون جنيه عام 2020، مقابل 42.37 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق له 2019، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 179.94 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 273.05 مليون جنيه خلال 2019.

أرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، انخفاض الأرباح في العام المالي 2020 جاء نتيجة أزمة فيروس كورونا مما ترتب عليه انخفاض إيرادات التشغيل، وكذلك تم عمل مخصصات لمواجهة الخسائر المتوقعة والمطالبات القضائية والديون المشكوك في تحصيلها، هذا ما أدى إلى انخفاض الربح عن الفترة المقارنة.

في سياق منفصل أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اختلاف إجمالي الأرباح في المؤشرات المجمعة عن الفترة المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والمعلن عنها في الفترة المقارنة بمبلغ 12.12 مليون جنيه، والمؤشرات المرسلة بمبلغ 9.94 مليون جنيه.