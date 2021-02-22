البنتاجون: نعمل مع العراقيين للحصول على معلومات بشأن استهداف سفارتنا فى بغداد

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: سنعمل مع العراقيين للحصول على معلومات حول استهداف سفارتنا في بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا.

وخلال أقل من 48 ساعة فقط شهدت العاصمة العراقية بغداد ثانى عملية إرهابية في ظل اشتعال أزمة الإرهاب في العراق، واستهداف القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية المتواجدة في العاصمة، حيث استهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وأمدت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط صاروخين كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

وبحسب قناة العربية، فإن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد، وأشارت القناة، إلى أن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.