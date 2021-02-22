اليوم السابع
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البرازيل تسجل 527 وفاة و29026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:10 ص
البرازيل تسجل 527 وفاة و29026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في البرازيل
رويترز

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أظهرت بيانات وزارة الداخلية في البرازيل تسجيل 527 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19 و29026 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الوفيات في البرازيل 246504 حالات في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس عشرة ملايين و 168174 حالة.


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