"الاتصالات" تلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم

كتبت هبة السيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنظيمية لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة إخطار المستخدم عند القيام بشحن الرصيد - سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى – بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.

وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.2 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك.

وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى، بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل. وكان قد وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020، ونحو 37.97 مليون مستخدم فى أغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمى اليو إس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020، و2.87 مليون فى أغسطس 2019.