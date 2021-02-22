اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عند كل عملية شحن..

"الاتصالات" تلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:33 ص
"الاتصالات" تلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم حسام الجمل رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنظيمية لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة إخطار المستخدم عند القيام بشحن الرصيد - سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى – بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
 
وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.2 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك. 
 
وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى، بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل. وكان قد وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020، ونحو 37.97 مليون مستخدم فى أغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمى اليو إس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020، و2.87 مليون فى أغسطس 2019.
 
 
WhatsApp Image 2021-02-22 at 11.29.29 (1)
 

 

 


جهاز تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

شحن الرصيد

كروت الشحن

خصومات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز تنظيم الاتصالات لمجلس النواب بشأن المواقع الإباحية: نخاطب الشركات المختصة لحجبها ونقوم بدورنا فى التوعية.. ولجنة الشكاوى تؤجل اقتراح برغبة لغلقها للدراسة.. ومطالب بغلق تطبيقات العنف لحماية الأطفال

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:30 م

جهاز تنظيم الاتصالات لمجلس النواب: ليس من سلطتنا غلق المواقع الإباحية

الأحد، 14 فبراير 2021 05:31 م

جهاز تنظيم الاتصالات يدرس طلب أورنج للحصول على ترددات جديدة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 09:00 ص

جهاز تنظيم الاتصالات يرصد أداء شبكات المحمول بمصر خلال آخر 3 شهور.. فودافون الأولى بخدمة العملاء.. تحسن فى بدء المكالمة لشركة اتصالات.. الصوت واضح بأورنج.. "وي" أفضل إنترنت.. وأداء سلبي لـ"داونلود" بالـ 4 شركات

الأحد، 31 يناير 2021 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة