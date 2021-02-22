الاتصالات تتخذ إجراءات لتطوير خدمات المحمول.. ابرزها الفايبر للمنازل وتوفير ترددات

كتبت هبة السيد

اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدة إجراءات لتحسن جودة خدمات المحمول، خاصة مع تداعيات وباء كوفيد19، وسط كثافة الاستهلاك سواء باعتماد العديد من القطاعات في العمل و التعليم عن بعد، واقامة العديد من المشروعات العملاقة التي تعتمد على أحدث نظم التكنولوجيا وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، ومن أبرز تلك الاجراءات هو تخصيص ترددات جديدة لشركات المحمول، والتي ستساهم في تحسين خدمات نقل البيانات عبر المحمول، واستمرار تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، حيث أعلنت الوزارة عن تفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت، اعتبارا من أول "أبريل" المقبل لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة.

َوتعطي تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات، بعد سنوات من مطالبة وزارة الاتصالات للوزارات المعنية بإدراج كابلات الفايبر بكود البناء.

وكابلات الألياف الضوئية هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الأداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الإنترنت والتليفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابيت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.

ونفذت الوزارة، مشروع تطوير الانترنت و البنية التحتية للاتصالات عام 2019 بتكلفة 30 مليار جنيه، كذلك المرحلة الثانية لتطوير الإنترنت في 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.

و قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات، بتطوير منهجية وطرق قياس جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لتشمل طرفي السوق (المشغلين والمستخدمين)، حيث يقوم الجهاز بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، وبالإضافة الى ذلك لأول مرة يقوم الجهاز بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل مشغليهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقي، وربطه بنتائج تقارير الجودة.

وعمل الجهاز على تطوير منظومة نقل الأرقام بين المشغلين مجاناً منذ يونيو 2020 والتي تمكن مستخدمي الهاتف المحمول من الانتقال بين الشبكات مع الاحتفاظ بنفس في 24 ساعة فقط، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات.



ويُمكن ذلك المستخدم من التنقل الى الشبكة الأفضل وفق التوزيع الجغرافي لمستوى جودة الخدمات وهو ما ينشر بشكل دوري ضمن تقارير الجودة، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة نجاح عملية نقل الأرقام إلى 95%، حيث تم نقل 110 ألف خط ما بين المشغلين في الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ5 آلاف خط تم نقلهم في الربع الرابع من 2019.



وقام الجهاز بطرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري لأول مرة باستخدام تقنية الـ TDD والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية الـ FDD والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات.



تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة على عمل نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث من المتوقع زيادة سرعة نقل البيانات باستخدام الترددات الجديدة بنسبة 70% عن السرعات الحالية للشبكات في المناطق المغطاة.



وأصدر الجهاز إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، كذلك عمل على التنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة اصدار تراخيص بناء الأبراج.

وشكلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة تتضم ممثلين عن الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الإسكان لتسريع وتيرة بناء أبراج المحمول، وحل المشكلات التي تواجهها بالمجتمعات العمرانية والمحليات.

وتم البدء بحل مشكلة بناء الأبراج في المجتمعات العمرانية؛ لتسهيل إصدار تصاريح الإنشاء، حتى أن إحدى الشركات حصلت على 84 تصريحا لإنشاء أبراج محمول في التجمع ومدينة نصر و6 أكتوبر، وجار إصدار تصاريح لأبراج باقي الشركات، ونفس الأمر سيتم تنفيذه بالمحليات.



وقال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ترددات المحمول الجديدة َ التي فازت بها شركات فودافون و المصرية للاتصالات واتصالات مصر، ستحسن من جودة الخدمة على مرحلتين عقب حصول الشركات عليها.



وأوضح الشريف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الترددات الجديدة الواقعة بنطاق 2600 ميجاهرتز، ستؤثر بشكل مباشر على جودة نقل البيانات للجيل الرابع من سرعات وكفاءة أعلى للخدمة في المرحلة الأولى، لكنها ستساهم في تحسين جودة خدمات الصوت بشكل غير مباشر في المرحلة الثانية من تقليل الضغط على ترددات 1800 ميجاهرتر و 2100 ميجاهرتر والتي تتضمن خدمات الصوت و البيانات.



وأضاف، أن تحسين الخدمة يستغرق من عام إلى عام ونصف من حصول الشركات على الترددات، حيث ستحتاج ترددات 2600 ميجاهرتز إلى تركيب أجهزة جديدة وبغض تجهيزات فنية.



وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.2 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك.

وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى، بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل. وكان قد وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020، ونحو 37.97 مليون مستخدم فى أغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمى اليو إس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020، و2.87 مليون فى أغسطس 2019.

وبلغت السعة الدولية للإنترنت 2565078 مليار نبضة/ث فى شهرى يوليو وأغسطس 2020، مقارنة بنحو 1889082 مليار نبضة/ث بنهاية أغسطس 2019.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالي، كذلك ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%.