الاتحاد الأوروبى يقر عقوبات جديدة بحق روسيا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة بحق روسيا.

وأقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 من كبار المسؤولين الروس على خلفية قضية الناشط الروسى المعارض أليكسى نافالني.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وقال بوتين - خلال لقاء جمعه في المنتجع الروسي سوتشي اليوم الاثنين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "يجب علينا تضافر الجهود، بما في ذلك مع شركائنا الأوروبيين".. مضيفا: "نحن منفتحون على العمل المشترك".