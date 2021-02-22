وشدد بوريل في تصريحات أوردتها قناة"روسيا اليوم"،الاثنين، على ضرورة اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لقرار بشأن رد الفعل على ذلك إنطلاقا من "الروح الجماعية، وضبط النفس".

وأضاف بوريل: " من الواضح،أن روسيا دخلت في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي،في الوضع المتعلق بأليكسي نافالني، حيث رفض الجانب الروسي الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك رفض مراعاة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وشدد بوريل أنه يجب على وزراء خارجية دول الاتحاد، مناقشة كيفية الرد على ذلك"مؤكدا "سنفعل ذلك بروح الوحدة الجماعية وضبط النفس، وسنرى ما سيسفر عن ذلك".