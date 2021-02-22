اليوم السابع
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الإعدام لشخصين لاتهامهما بقتل سائق وإلقاء جثته بكفر الدوار

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:56 م
الإعدام لشخصين لاتهامهما بقتل سائق وإلقاء جثته بكفر الدوار محكمه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد اللطيف داود وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردى وأحمد توفيق شحاتة بالإعدام شنقًا على كل من "هشام.ش.ع" و"حسام.ع.ا" لاتهامهما بقتل سائق بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كما قضت هيئة المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من: "عبد الرحمن.م.ا" و"ميادة.ا.م" و"إسماعيل.م.إ".

وترجع وقائع القضية إلى العثور على جثة "شريف.ا.ج" 28 عاما سائق ومقيم مركز كفر الدوار مشنوقا داخل سيارته وملقاة بأحد المصارف بمركز كفر الدوار.

وبالفحص تبين قيام الزوجة باستدراج الزوج وإزهاق روحه وإلقاء جثته بالطريق الزراعى بمساعدة عشيقها وأصدقائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى بدورها أحالتهما إلى محكمة الجنايات التى قضت بحكمها المتقدم.

 

 


جنايات دمنهور

اعدام

محافظه البحيره

مركز كفر الدوار

نيابه كفر الدوار

مباحث كفر الدوار

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