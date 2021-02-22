الأمين العام للأمم المتحدة يدعو جيش ميانمار لوقف القمع

رويترز

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين الجيش في ميانمار، الذي استولى على السلطة قبل ثلاثة أسابيع، على وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.