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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو جيش ميانمار لوقف القمع

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:12 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو جيش ميانمار لوقف القمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز

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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين الجيش في ميانمار، الذي استولى على السلطة قبل ثلاثة أسابيع، على وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.

وقال جوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "نرى تقويض الديمقراطية واستخدام القوة الوحشية والاعتقالات التعسفية والقمع بجميع صوره. والهجمات على المجتمع المدني. وانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات دون مساءلة. والقائمة طويلة".

وتابع "اليوم، أدعو جيش ميانمار إلى وقف القمع فورا وإطلاق سراح السجناء وإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الأخيرة".

 


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