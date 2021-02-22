الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لتكون سحب ممطرة على مطروح والإسكندرية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية (السلوم -مطرح-إسكندرية) ومناطق من السواحل الشرقية.



وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن تكون السحب الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسوف تمتد لمناطق من شمال الدلتا (رشيد-بلطيم)مع تقدم ساعات النهار.



و يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء.



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.