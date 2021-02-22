اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح "كشك أخلاق" ومعرض للحرف اليدوية فى بورسعيد.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:04 م
افتتاح "كشك أخلاق" ومعرض للحرف اليدوية فى بورسعيد.. صور
بورسعيد - مدحت وهبة - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، "كشك أخلاق" ومعرض للحرف اليدوية في حديقة المنتزه ببورسعيد، وذلك بمشاركة مجتمعية من مؤسسة مشكاة الخيرية والثقافية.

وأشارت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن "كشك أخلاق" هو مشروع يربط المساعدات الإنسانية بتعديل السلوك، ونجح في تعديل سلوك آلاف المواطنين في المناطق العشوائية، لافتًا إلي أن المشروع بدأ في محافظة بورسعيد باعتبارها المحافظة النموذج، وجاري تطبيقه في عدة محافظات أخرى برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ بورسعيد وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.

 

وزير-التضامن-تفتتح-كشك-أخلاق-في-بورسعيد-(1)
 

 

وزير-التضامن-تفتتح-كشك-أخلاق-في-بورسعيد-(2)
 

 

وزير-التضامن-تفتتح-كشك-أخلاق-في-بورسعيد-(3)
 

 

وزير-التضامن-تفتتح-كشك-أخلاق-في-بورسعيد-(4)
 

 

وزير-التضامن-تفتتح-كشك-أخلاق-في-بورسعيد-(5)
 

 

 


وزير التضامن

كشك أخلاق

بورسعيد

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل زيارة وزيرة التضامن لبورسعيد.. "القباج" تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان.. وتؤكد: يخدم 6000 شخص سنويا مجانا.. نعمل على حماية الأسرة من الطلاق.. و10 وزارات تشارك فى مشروعات تطوير الريف.. فيديو وصور

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:09 م

وزيرة التضامن تؤكد تقديم العلاج لـ2600 مريض إدمان فى بورسعيد خلال 2020

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:55 م

وزيرة التضامن تفتتح مساكن الأمل ببورسعيد على أنغام الأغانى الوطنية.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:52 م

وزيرة التضامن تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة