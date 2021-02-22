اطلاق اسم فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط ومنح 7 درجات دكتوراة و27 ماجستير

دمياط معتز الشربينى

انعقد اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بحرم جامعة دمياط الجديد مجلس الجامعة بجلسته رقم 155 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة منسوبي الجامعة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل متمنياً خالص التوفيق والسداد للجميع.

ووجه التهنئة الدكتورة غادة الصياد بمناسبة انضمامها لمجلس الجامعة قائماً بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، كما وجه الشكر للدكتور جمال بحيري عميد الكلية السابق والمؤسس للكلية لما قدمه من جهود خلال فترة توليه عمادة الكلية والتي شهدت الكلية خلال فترة عمادته إنجاز العديد من الملفات كان آخرها موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسات العليا بالكلية أول أمس السبت الموافق 20 فبراير.

وأكد رئيس الجامعة على النواب وعمداء الكليات ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة ووحداتها المختلفة تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالى : اعتماد إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على إحدى مدرجات المرحلة الثالثة المميزة المجهزة لاستضافة المؤتمرات والاحتفالات والأعمال الفنية والأدبية وذلك تكريماً للشاعر فاروق شوشة دمياطي الأصل، وبناءً على توصية مؤتمر اللغة العربية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية العام الماضي والموافقة على إعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم شهري يناير وفبراير 2021، الموافقة على إنشاء بنك للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، لما له من دور فعال في تشجيع عمل الفرق البحثية وتفعيل دور الأجهزة العلمية بما يحقق المردود الاقتصادي، وكذا إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية، منح عدد (1) لقب علمي لوظيفة أستاذ، منح عدد (1) لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد، تعيين عدد (7) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس بكليات الجامعة، منح عدد (7) درجة دكتوراه، منح عدد (26) درجة ماجستير.