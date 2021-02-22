اليوم السابع
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اسعار الدواجن اليوم .. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:00 ص
اسعار الدواجن اليوم .. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن والبيض مستقرة بالأسواق اليوم الاثنين 22 - 2-2021.
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان سعر الدواجن فى المزرعة 21-22 جنيها للكيلو بينما يتراوح بين 25-28  جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البلدى في المزرعة بين 29-30  جنيها للكيلو ويترواح سعر المستهلك بين 33-37 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.  
 
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن كرتونة البيض في المزرعة 33_35 جنيها بينما يتراوح سعر المستهلك بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 36-39 جنيها ويترواح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة. 

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بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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