اسعار الدواجن اليوم .. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن والبيض مستقرة بالأسواق اليوم الاثنين 22 - 2-2021.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان سعر الدواجن فى المزرعة 21-22 جنيها للكيلو بينما يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البلدى في المزرعة بين 29-30 جنيها للكيلو ويترواح سعر المستهلك بين 33-37 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن كرتونة البيض في المزرعة 33_35 جنيها بينما يتراوح سعر المستهلك بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 36-39 جنيها ويترواح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة.