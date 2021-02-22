ارتفاع ثقة الشركات الألمانية بفضل قوة التصنيع

أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية زادت على نحو يفوق المتوقع بكثير في فبراير، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكتوبر إذ يدعم القطاع الصناعي أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من قيود إجراءات العزل العام.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال زاد إلى 92.4 من مستوى معدل صعودا عند 90.3 في يناير. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أشار إلى قراءة عند 90.5 في فبراير. وتفوق القراءة حتى أعلى التوقعات في الاستطلاع.

وقال كليمنس فيوست رئيس المعهد في بيان "الاقتصاد الألماني قوي على الرغم من العزل العام ما يرجع بصفة أساسية إلى قوة الاقتصاد الصناعي".