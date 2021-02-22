اجتماع تنسيقى بالإسماعيلية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقنطرة شرق.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

عقد اليوم الإثنين اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية وبحضور عادل لطفي، مدير التخطيط بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وحضور مندوبي الهيئة الهندسية للجيش الثانى الميداني، واللواء عمر، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ورؤساء قرى مركز القنطرة شرق، وممثلى الجهات المعنية، ومنسقي مبادرة حياة كريمة، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بـ16 قرية وتابع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تم مناقشة كافة التفصيلات النهائية للخطة الشاملة للاحتياجات الخاصة بقري المبادرة لتحقيق أهداف مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لمواطنى مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تم الإتفاق على أليات العمل والتنفيذ لضمان إنجاز الأعمال المستهدفة بشكل دقيق وفى وقت قياسى مع التأكيد على ضرورة وصول الخدمات والدعم لمستحقيه وتشمل المبادرة تطوير 16 قرية وتابع من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياة الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة، وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعى، وإنشاء مراكز شباب جديدة بجانب رفع كفاءة المراكز القائمة.

ويشمل التطوير إنشاء المدارس وصيانة المدارس القائمة وإنشاء مجمعات خدمات حكومية بالقري الأم.

وطبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سوف تبدأ خلال الأسبوع المقبل مراحل التنفيذ الفعلي بالقري الأكثر جاهزية ثم تباعًا التنفيذ بباقي قري المبادرة.