وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية - أنها سجلت منذ يوم أمس الأول 232 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتوفين إلى 95718 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء (كوفيد - 19).



وأشارت إلى أنه تم خلال ال 24 ساعة الماضية إجراء 250 ألفا و986 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى، مما أظهر ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى نسبة 5.4%.. موضحة أنه تم قبول 2094 مريضاً في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بزيادة قدرها 31 حالة.