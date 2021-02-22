إيران تنهى العمل ببروتوكول يسمح للوكالة الدولية إجراء تفتيش مفاجئ لمواقعها النووية

كتب أحمد عرفة

أعلنت إيران إنهاء العمل بالبروتوكول الذى يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء تفتيش مفاجئ لمواقعها النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وعاد الاتفاق النووي ليشهد تعقيدا من جديد بعد رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الذى تم بين الحكومة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، في الوقت الذى دعت فيه عدة أطراف، الدول الموقعة على الاتفاق النووي لبذل جهود عاجلة من أجل إنقاذه.

في هذا السياق دعا المرشد الإيراني على خامنئي يدعم قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الدولية حول التفتيش النووي، كما دعا علي خامنئي، البرلمان والحكومة إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".