إنشاء منظومة للتعامل مع مخلفات الترع.. والبحيرة أول محافظة للتجربة

كتب محمد شرقاوى

أفادت مصادر حكومية، إنشاء منظومة للتعامل مع المخلفات التى يتم إزالتها من الترع، وستكون محافظة البحيرة أول من ينفذ فيها هذه التجربة، وأضافت، عبر مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى مجال المياه، وليس لدينا رفاهية إهدار المياه، فهو مورد عزيز بالنسبة لنا، ولابد أن نحافظ عليها.

وأوضحت أن مشروع تبطين الترع الهدف منه استعادة القطاع المائي للترع، وخدمة أهالينا المزارعين، لافتاً إلى أن التعامل الصارم مع حماية الترع سيكون له دور كبير في الحفاظ على المياه، وحمايه النبات من حالة الإجهاد.

وأضافت بأن إلقاء المخلفات المنزلية والحيوانات النافقة في المجارى والترع والمصارف تتسبب بمشكلة فى الانسداد وتلويث المياه، وأن انسداد المصارف يؤدى لغرق الأراضى.

وأشارت إلى أن الغرامة المالية سوف تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة لحماية الموارد المائية من التلوث.