اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إعدام طن لحوم فاسدة عثر عليها داخل ثلاجة في القاهرة

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:37 ص
إعدام طن لحوم فاسدة عثر عليها داخل ثلاجة في القاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة رجال المعمل الكميائي بالقاهرة بفحص عينة من لحوم فاسدة ومجهولة المصدر بالقاهرة، ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة، واعداد تقرير عنها ومعرفة مدى تأثيرها على صحة المواطنين تمهيدًا لإعدامها.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت مباحث التموين بلاغًا يفيد بضبط طن "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


حملة تموينية

لحوم فاسدة

اخبار عاجلة

ثلاجة بدون تراخيص

امن القاهرة

لحوم فاسده

لحم فاسد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة