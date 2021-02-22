إعدام طن لحوم فاسدة عثر عليها داخل ثلاجة في القاهرة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة رجال المعمل الكميائي بالقاهرة بفحص عينة من لحوم فاسدة ومجهولة المصدر بالقاهرة، ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة، واعداد تقرير عنها ومعرفة مدى تأثيرها على صحة المواطنين تمهيدًا لإعدامها.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت مباحث التموين بلاغًا يفيد بضبط طن "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.