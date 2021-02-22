إطلاق شارة البدء لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظه الغربية

الغربية _ عادل ضرة

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، شارة البدء لتنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لجميع الاطفال من عمر يوم حتي عمر 5 سنوات مصريين وغير مصريين، وذلك بطعم ضد مرض شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ والتطعيم آمن وبالمجان، وذلك في اطار خطة وزاره الصحة للحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ الحمله بمحافظة الغربية بتطعيم 721160 طفل في السن المذكور، وذلك من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة وفرق متحركة من شقة لشقة بإجمالي فرق 1442 فرقة مكونة من ممرضه للتطعيم ومسجل للبيانات، وسيتم الإعلان عن موعد بدء التطعيم قريبا .

وأشارت الدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الترصد، إلى أن الفرق وفريق الإشراف باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية التطعيمية، وأنه بدءا من اليوم، تم زيادة عدد جرعات الطعم ضد مرض شلل الأطفال المعطل (بالحقن)، لتصبح 3 جرعات عند عمر شهرين وأربعه وسته أشهر بدلا من جرعة واحدة عند عمر 4 أشهر.