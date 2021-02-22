إصابة 6 فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 أشخاص صباح اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل جنوب محافظة بورسعيد. تلقى الدكتور عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام ببورسعيد، تفيد بوصول 6 مصابين وهم "محمد محمود أبو زيد 34 سنة، مصاب باشتباه كسر فى العمود الفقرى، وسامح سمير أحمد 50 سنة، من محافظة الإسكندرية".

كما أصيب "باترك وجيه 31 سنة، باشتباه كسر فى الفقرات العنقية، محمد عاطف السبكى 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عبد الله سمير عبد الله 26 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد عبد الرحيم حسن، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج".

وعلى الفور بدأ الفريق الطبى فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.