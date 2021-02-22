إصابة طالبة سقطت من الدور الأول العلوي أثناء نشر الغسيل بالدقهلية

وتلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطه السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول المصابه روضه مصطفى محمود مصطفى 15 سنه طالبه، ومقيمه بقريه السلام دائره المركز، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالقدم اليمني، ادعاء سقوط من علو ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤالها قررت انها أثناء قيامها بنشر الملابس بشقته في الطابق الاول العلوي، بمنزلها اختل توازنها وسقطت ارضا، مما ادى الى حدوث اصابتها، ولم تتهم احد بالتسبب في ذلك ، بسؤال والدتها المدعوه غالي عبد السلام 37 سنه ربه منزل، ومقيم بذات القريه ايد ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1569 لسنه 2021 ادارى مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.