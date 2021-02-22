إصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية كانا يستقلانها بسيارة ميكروباص بمدخل مدينة ملوى شمالا بالقرب من الطريق السبعيني، وتم نقلهما إلي مستشفى ملوي العام جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير إلإدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي، مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام، بوصول كلا من محمد توني فرغلي 40 سنة أمين شرطة، ورضا محمد ربيع 38 سنة أمين شرطة ويقيما بمركز أبو قرقاص وتتراوح أصابتهما بين الجروح والرضوض وتم إجراء الأسعافات اللازمة لهما .

تبين من تحريات مباحث قسم شرطة ملوي أن الحادث وقع عندما كان أميني الشرطة يستقلات دراجة بخارية بفي طريق عودتهما إلي محل إقامتهما بعد إنتهاء ورديتهما بالخدمة وأثناء سيرهما بطريق السبعيني بطريق مصر أسيوط الزراعي إصطدما بسيارة ميكروباص رقم" 6297 ن ف د " وتم نقلهما للمستشفي.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.