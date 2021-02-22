إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل وتوقف حركة المرور بمدخل مدينة المنصورة

الدقهلية - فريق المحافظات

أصيب شخصان وتحطم كشك مواد غذائية وتوقف حركة المرور على الطريق بين سندوب وقرية منية سندوب بمدخل مدينة المنصورة الجنوبى، فى محافظة الدقهلية، عقب انقلاب سيارة نقل بمقطورة أمام عزبة منية سندوب واصطدامه بأعمدة كهربائية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة أمام عزبة منية سندوب ووجود مصابين وتعطل لحركة الطريق للسيارات المتوجهة للمنصورة من كوبري سندوب الجديد.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل رقم ط ق ص 4682 ومقطورة رقم د ا ط 8675 وإصابة قائد السيارة محمد.إ.ع، وصاحب كشك بمكان الحادث.

وتسبب الحادث في تحطم سلالم مسجد الفتح وأعمدة إنارة بجانب الطريق، وكشك مواد غذائية وكشك كهرباء وتمكن رجال الأمن ورجال المرور من فتح الطريق وتسيير حركة المرور لحين إزالة آثار الحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ ورجال المرور لتسيير حركة سير السيارات، بعد توقفه لفترة كبيرة وتسببت فى أزمة مرورية، وتم استدعاء الآلات لرفع السيارة من على الطريق وإعادة فتحه.

جانب من الحادث

الحادث