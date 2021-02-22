اليوم السابع
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إصابة سفير إيطاليا بالكونغو فى هجوم على مبنى للأمم المتحدة شرق البلاد

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:38 م
إصابة سفير إيطاليا بالكونغو فى هجوم على مبنى للأمم المتحدة شرق البلاد الجيش فى الكونغو
كتب سمير حسنى

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أصيب السفير الإيطالى فى الكونغو في هجوم على مبنى يتبع الأمم المتحدة شرق البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ذكرت في تقرير جديد عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن حياة ومستقبل أكثر من 3 ملايين طفل مشرد معرض للخطر فى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أجبرت الهجمات في شرق البلاد مجتمعات بأكملها على الفرار، قُتلت عائلات، بما في ذلك الأطفال.

ولفت التقرير، إلى أنه تعرضت المراكز الصحية والمدارس للهجوم، وذكر التقرير الأممى شهادات الأطفال الذين تم تجنيدهم كمقاتلين للميليشيات، وتعرضوا لاعتداء جنسي، وعانوا من انتهاكات جسيمة أخرى لحقوقهم. ويقولون إن الانتهاكات ضد الأطفال زادت بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالعام السابق. وتدعو الوكالة إلى تجديد التضامن مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشاء التقرير، إلى أن نداء اليونيسف الإنسانى لعام 2021، البالغ 384 مليون دولار يتم تمويله حاليًا بنسبة 11% فقط.


الكونغو

ايطاليا

سفير ايطاليا

الامم المتحدة

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