إصابات كورونا اليومية تعود للارتفاع في الأردن عند 4550 حالة و16وفاة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية تعود للارتفاع في الأردن عند 4550 حالة و 16وفاة خلال 24 ساعة فقط.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن المملكة تمر بمرحلة حرجة في مواجهة جائحة فيروس كورونا في ظل ارتفاعات عدد الإصابات اليومية به.

وقال الخصاونة، في ختام مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2021، الأحد، إن الحكومة والبرلمان "جاءا في مفصل صعب ومليء بالتحديات"، مشيرا إلى أن "الجائحة ما زالت موجودة ومتعمقة"، وأضاف: "نحن في مرحلة حرجة في مواجهتها، بعد أن ألقت بظلالها على العالم وليس على الأردن فقط".