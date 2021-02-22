إزالة منزل حفر أصحابه أسفله للتنقيب عن الآثار بمدينة أجا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نفذت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وفريق العمل المساعد تنفيذ قرار الإزالة الفوري وحكم المحكمة، والذى يقضى بصفه مستعجله بإزالة العقار الكائن بأجا بشارع الحناوى إمتداد شارع عثمان حتى سطح الأرض، والمزيل بالصيغة التنفيذيه.

وقال رئيس المدينة، نفذت الحكم بالقوة الجبرية، وذلك وبالتنسيق مع شبكة كهرباء أجا، ومنطقة أجا لمياه الشرب والصرف الصحى، لرفع عدادات المياه والكهرباء عن العقار، وكذلك إخطار مركز شرطة أجا لتوفير الحماية اللازمة لتنفيذ الإزالة و قرار الإخلاء.

وقد كشفت المعاينة على الطبيعة، بفريق العمل التنفيذي بقسم التعديات، والقسم الهندسى، بوجود حفره عميقه بأرضيه العقار،و كانت مستعمله في التفتيش و التنقيب على الآثار، يذكر بأن سبق ضبط عدد من المتهمين وتسليمهم إلى مركز شرطة أجا في شهر أغسطس 2020م، وأن المنزل خالى من أي أثاثات أومنقولات وتم على الفور مباشرة أعمال الهدم تنفيذا للحكم الصادر ضد العين المذكوره، وذلك لخطورته الداهمه على الماره والسكان، بناء على الشكاوى المتكرره من السكان، للخطوره الداهمه على منازلهم وظهور تصدعات بها، حتى يصبح الموقع مطابقاً للحكم ( إزالة حتى سطح الأرض) وفى وجود قوة الحمايه بمركز شرطة أجا.