اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة منزل حفر أصحابه أسفله للتنقيب عن الآثار بمدينة أجا بالدقهلية

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:09 م
إزالة منزل حفر أصحابه أسفله للتنقيب عن الآثار بمدينة أجا بالدقهلية الإزالة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وفريق العمل المساعد تنفيذ قرار الإزالة الفوري وحكم المحكمة، والذى يقضى بصفه مستعجله بإزالة العقار الكائن بأجا بشارع الحناوى إمتداد شارع عثمان حتى سطح الأرض،  والمزيل بالصيغة التنفيذيه.

وقال رئيس المدينة، نفذت الحكم بالقوة الجبرية، وذلك وبالتنسيق مع شبكة كهرباء أجا، ومنطقة أجا لمياه الشرب والصرف الصحى، لرفع عدادات المياه والكهرباء عن العقار، وكذلك إخطار مركز شرطة أجا لتوفير الحماية اللازمة لتنفيذ الإزالة و قرار الإخلاء.

وقد كشفت المعاينة على الطبيعة، بفريق العمل التنفيذي بقسم التعديات، والقسم الهندسى، بوجود حفره عميقه بأرضيه العقار،و كانت مستعمله في التفتيش و التنقيب على الآثار، يذكر بأن سبق ضبط عدد من المتهمين وتسليمهم إلى مركز شرطة أجا في شهر أغسطس 2020م، وأن المنزل خالى من أي أثاثات أومنقولات وتم على الفور مباشرة أعمال الهدم تنفيذا للحكم الصادر ضد العين المذكوره، وذلك لخطورته الداهمه على الماره والسكان، بناء على الشكاوى المتكرره من السكان،  للخطوره الداهمه على منازلهم وظهور تصدعات بها، حتى يصبح الموقع مطابقاً للحكم ( إزالة حتى سطح الأرض) وفى وجود قوة الحمايه بمركز شرطة أجا.

 

FB_IMG_1614004477411
 

 

FB_IMG_1614004493112
 

 

 


الدقهليه

مركز اجا

إزالة منزل

التنقيب عن الآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة المحلة بالغربية.. صور

الأحد، 14 فبراير 2021 01:55 م

نقل 75 أسرة لمساكن بديل العشوائيات وإزالة المنازل القديمة برأس غارب..صور

السبت، 13 فبراير 2021 01:21 م

إزالة منزلين خطيرين دور أرضى وأول علوى بمركز إدكو فى البحيرة

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:48 م

الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وأعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية.. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير

الجمعة، 29 يناير 2021 05:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة