إحالة متهم بالترويج لأفكار داعش للجنايات.. و11 إبريل أولى جلسات محاكمته

كتبت أمنية الموجى

أحالت النيابة العامة، متهم بالترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي على السوشيال ميديا، وتأسيس صفحة باسم المتهم للتحريض ضد الدولة والترويج لأفكار إرهابية، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وحدّدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، جلسة 11 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات المتهم بالقضية، أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة والمختصة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد عبد الستار كامل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "أ. أ" ارتكاب جرائم إرهابية بطريق غير مباشر، بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية، الداعية لاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين.

وأسندت إلى المتهم جرائم الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

ويواجه المتهم اتهامات بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على التجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.