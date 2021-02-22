إتاحة موقع إلكترونى للطلاب المقيمين بالخارج لتسجيل استمارة الثانوية العامة

كتب ــ محمود طه حسين

أتيح موقع إلكترونى للطلاب المقيمين بالخارج لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية - إلكترونياً - بدءا من يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.

كما تم الإعلان عن تفاصيل امتحانات العام الدراسي 2020- 2021 ، لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM): نظراً للطبيعة الخاصة لمدارس Stem، ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة.

وكان قد تم إتاحة الاستعلام للطلاب عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.