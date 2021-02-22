إتاحة موقع إلكترونى للطلاب المقيمين بالخارج لتسجيل استمارة الثانوية العامة

وأعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.
ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى.
ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.
ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء.
ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.
ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.
ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.
ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة.
ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة.
ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية.
ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة.
ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.
ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء.
ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة.
ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء.
ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.
ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة.
ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى اللجان.
ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة