وقال ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك" وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1443 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 53 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 1353 شخصا.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة، تليها فينيتسا ثم زيتومير ومنطقة لفيف وتشيرنيفتسي.