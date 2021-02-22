أهالى عزبة العوامرة بمحافظة الشرقية يطالبون بكوبرى مشاة.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ راضي عبد الفتاح سليمان الظواهري، من أهالي عزبة العوامرة التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية بمركز الحسينية في محافظه الشرقية، مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن "باليوم السابع، لإنشاء كوبرى مشاة، قائلا :" اننا نعاني من زمن بعيد وتعرضنا للخطر وأطفالنا تعرضت للغرق مرات عديده بسبب عدم وجود كوبري يربطنا بالطريق العام الظواهرية تيمور وتلقينا الكثير والكثير من الوعود ولكن دون جدوى، وتم إدراج الكوبري اكثر من مرة في الخطة آخرها 2008وذلك بإفادة من وزارة الري ووزاره الطرق والكباري وبعد فترة نجد تغيير مكان الخطة وادراج الكوبري في اماكن اخرى".

من جانبه قال سامي معجل رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، إن القرية هي ضمن مبادرة الرئاسيه حياة كريمة، والتي تشمل 41 قرية و 720 تابع و التي من خلالها سيتم رفع كفاءة جميع الخدمات بالقري.

التواصل مع القارئ تليفون 01064136030

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التي أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".